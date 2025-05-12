NikeCourt Air Zoom Vapor Pro
男子硬地球场网球鞋
¥729¥84914% 折让
NikeCourt Air Zoom Vapor Pro 男子硬地球场网球鞋沿袭 NikeCourt Air Zoom Vapor X 的人气设计，同时打造出众支撑力和轻盈感。关键部位采用三层设计，塑就透气耐穿的稳固脚感，有助减轻滞重感。
- 显示颜色： 白色/椰奶色/俏皮粉/军械深海蓝
- 款式： HM3705-141
NikeCourt Air Zoom Vapor Pro
¥729¥84914% 折让
NikeCourt Air Zoom Vapor Pro 男子硬地球场网球鞋沿袭 NikeCourt Air Zoom Vapor X 的人气设计，同时打造出众支撑力和轻盈感。关键部位采用三层设计，塑就透气耐穿的稳固脚感，有助减轻滞重感。
轻盈透气
耐穿织物有助双足保持干爽。鞋款内侧采用加固设计，为关键部位提供有力支撑。外侧则采用轻薄柔韧覆面，打造出众耐穿性。
精心改良，网球佳选
不对称系带系统可在侧向移动时有助稳固双足。部分鞋眼采用包覆设计，提供鞋款在滑行运动时的耐穿性。
匠心设计，抓地力出众
匠心底纹设计，铸就非凡抓地力，同时也能保持出众的滑步表现。
舒适体验，掌控球场
柔软泡绵中底搭载后跟 Air Zoom 缓震配置，塑就回弹缓震性能。略带弹性的内衬设计妥帖包裹双足，缔造舒适贴合感。
其他细节
侧边鞋框设计，有助在快速切入时提供双足的稳定性
产品细节
- 专为硬地球场地面打造
- 可拆卸鞋垫
- 显示颜色： 白色/椰奶色/俏皮粉/军械深海蓝
- 款式： HM3705-141
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。