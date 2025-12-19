 
NikeCourt Dri-FIT 男子速干T恤 - 白色

NikeCourt Dri-FIT 男子速干T恤采用柔软针织面料和宽松版型，结合 Dri-FIT 导湿速干技术，无论是冲网进攻还是看台观战，皆可助你保持干爽舒适。配色 100 为网球运动员郑钦文 (Zheng Qinwen)、扬尼克·辛纳 (Jannik Sinner) 同款。


  • 显示颜色： 白色
  • 款式： IO6235-100

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 宽松版型结合落肩衣袖，塑就轻松休闲外观

产品细节

  • 57% 棉/43% 聚酯纤维
  • 可机洗
