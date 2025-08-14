 
NikeCourt Dri-FIT Victory 大童（女孩）速干网球半身裙 - 帝王粉/黑

大童（女孩）速干网球半身裙

穿上 NikeCourt Dri-FIT Victory 大童（女孩）速干网球半身裙，助力驰骋赛场。弹性面料可导湿速干，搭配正面单褶裥细节，助你在比赛时自如畅动。


  • 显示颜色： 帝王粉/黑
  • 款式： CV7575-695

畅动自如

其他细节

  • 轻盈面料，可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 正面单褶裥细节，可为你在跑动和滑步时营造充裕活动空间
  • 内置短裤，舒适贴合

产品细节

  • 弹性腰部
  • 面料/紧身裤：聚酯纤维/氨纶。腰头部分：聚酯纤维/锦纶/氨纶。腋/胯下拼接里料：聚酯纤维
  • 可机洗
