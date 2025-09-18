NikeCourt Heritage
女子加绒网球短裤
NikeCourt Heritage 女子加绒网球短裤舒适升级，尽显经典球场风范。这款加绒针织短裤内里柔软非凡，表面触感顺滑，有助营造舒适感受，同时保持结构感。
- 显示颜色： 暗赤褐
- 款式： HJ8991-246
产品细节
- 弧形裤脚
- 插手口袋
- 弹性腰部设计
- 左侧裤脚饰有 NikeCourt 贴片
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。口袋：100% 棉
- 可机洗
