NikeCourt
Heritage 男子网球长袖翻领T恤
38% 折让
穿上 NikeCourt Heritage 男子网球长袖翻领T恤，在球场内外尽显网球风范。 珠地面料融入精致纹理，塑就利落外观和柔软质感。
- 显示颜色： 淡象牙白/橄榄绿
- 款式： HQ1749-110
产品细节
- 100% 棉
- 双扣式前襟设计
- 罗纹衣领与袖口
- NikeCourt 梭织标志贴片
- 可机洗
