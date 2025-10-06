 
NikeCourt Heritage 男子薄绒网球夹克 - 力量蓝 (活力蓝)/力量蓝 (活力蓝)

NikeCourt Heritage

男子薄绒网球夹克

18% 折让

NikeCourt Heritage 男子薄绒网球夹克传承经典设计，令赛前和赛后造型彰显出众格调。利落衣领结合胸前复古 NikeCourt 贴片，塑就经典外观。


  • 显示颜色： 力量蓝 (活力蓝)/力量蓝 (活力蓝)
  • 款式： FZ6926-415

其他细节

  • 聚酯纤维针织面料内里轻微加绒，柔软非凡
  • 罗纹袖口和下摆，有助稳固衣身

产品细节

  • 多色 NikeCourt 贴片
  • 全长拉链开襟设计
  • 面料/网眼布：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
