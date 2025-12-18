NikeCourt Heritage
男子薄绒网球长裤
14% 折让
NikeCourt Heritage 男子薄绒网球长裤采用轻微加绒面料和锥形裤腿设计，巧搭复古 NikeCourt 贴片，塑就经典舒适外观，令赛前和赛后造型彰显出众格调。
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： FZ6929-010
其他细节
- 针织面料，内里轻微加绒，柔软非凡
- 小腿外侧设有拉链，不必脱鞋亦可轻松穿脱
产品细节
- 弹性腰部搭配抽绳
- 多色 NikeCourt 贴片搭配刺绣轮廓
- 侧边口袋设计
- 面料/网眼布：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： FZ6929-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
