 
NikeCourt Heritage 耐克网球运动员同款男子网球翻领T恤 - 白色/黑

NikeCourt Heritage

耐克网球运动员同款男子网球翻领T恤

16% 折让

NikeCourt Heritage 男子网球翻领T恤采用经典版型和罗纹衣领设计，塑就复古外观，无论球场内外，皆可轻松驾驭。网眼布面料，轻盈透气。


  • 显示颜色： 白色/黑
  • 款式： FQ2102-100

产品细节

  • 罗纹衣领与袖口
  • 双扣式前襟设计
  • 60% 棉/40% 聚酯纤维
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。