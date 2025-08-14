NikeCourt Heritage
耐克网球运动员同款男子网球翻领T恤
24% 折让
NikeCourt Heritage 男子网球翻领T恤采用经典版型和罗纹衣领设计，塑就复古外观，无论球场内外，皆可轻松驾驭。网眼布面料，轻盈透气。
- 显示颜色： 淡象牙白/浅深红
- 款式： FQ2102-110
产品细节
- 罗纹衣领与袖口
- 双扣式前襟设计
- 60% 棉/40% 聚酯纤维
- 可机洗
