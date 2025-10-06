 
NikeCourt Heritage Dri-FIT 男子速干针织圆领上衣 - 白色

NikeCourt Heritage

Dri-FIT 男子速干针织圆领上衣

NikeCourt Heritage Dri-FIT 男子速干针织圆领上衣采用厚实回环法式毛圈面料，在球场内外皆可为你缔造舒适穿着体验。Dri-FIT 导湿速干面料，有助在比赛升温之际保持干爽。


  • 显示颜色： 白色
  • 款式： FZ7521-100

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注
  • 法式毛圈面料表面触感顺滑，内里融入非起绒毛圈，令你畅享舒适非凡的穿着体验

产品细节

  • 胸前饰有 NikeCourt 标志
  • 罗纹领口、袖口和下摆
  • 面料：59% 棉/41% 聚酯纤维。罗纹拼接：98% 棉/2% 氨纶
  • 可机洗
