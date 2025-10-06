NikeCourt Heritage
Dri-FIT 男子速干针织圆领上衣
NikeCourt Heritage Dri-FIT 男子速干针织圆领上衣采用厚实回环法式毛圈面料，在球场内外皆可为你缔造舒适穿着体验。Dri-FIT 导湿速干面料，有助在比赛升温之际保持干爽。
- 显示颜色： 白色
- 款式： FZ7521-100
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注
- 法式毛圈面料表面触感顺滑，内里融入非起绒毛圈，令你畅享舒适非凡的穿着体验
产品细节
- 胸前饰有 NikeCourt 标志
- 罗纹领口、袖口和下摆
- 面料：59% 棉/41% 聚酯纤维。罗纹拼接：98% 棉/2% 氨纶
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
