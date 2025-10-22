 
NikeCourt Heritage Dri-FIT 男子速干针织网球长裤 - 黑

NikeCourt Heritage

Dri-FIT 男子速干针织网球长裤

10% 折让
黑
橄榄绿

NikeCourt Heritage Dri-FIT 男子速干针织网球长裤采用匠心设计，兼具球场所需的出众性能和场外休闲舒适风范。柔软针织面料可导湿速干，巧搭经典 NikeCourt 刺绣标志，彰显经典出众的网球风范。


  • 显示颜色：
  • 款式： HM6767-010

NikeCourt Heritage

10% 折让

NikeCourt Heritage Dri-FIT 男子速干针织网球长裤采用匠心设计，兼具球场所需的出众性能和场外休闲舒适风范。柔软针织面料可导湿速干，巧搭经典 NikeCourt 刺绣标志，彰显经典出众的网球风范。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 法式毛圈面料表面触感顺滑，内侧融入非起绒毛圈，令你畅享非凡舒适的穿着体验

产品细节

  • 弹性腰部搭配抽绳
  • 侧边口袋设计
  • 后身口袋
  • 罗纹裤管口
  • 54% 聚酯纤维/46% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： HM6767-010

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。