 
NikeCourt Heritage Phoenix Fleece 女子 Oversize 风加绒圆领运动衫 - 白色

NikeCourt Heritage Phoenix Fleece

女子 Oversize 风加绒圆领运动衫

12% 折让
白色
天青石蓝

NikeCourt Heritage Phoenix Fleece 女子 Oversize 风加绒圆领运动衫质感舒适，结合刺绣图案和超宽松版型，缔造出众场边叠搭单品。 采用加绒针织面料制成，内里柔软非凡，表面触感顺滑，有助营造舒适感受，同时保持结构感，不易变形。


  • 显示颜色： 白色
  • 款式： IO0485-100

NikeCourt Heritage Phoenix Fleece

12% 折让

NikeCourt Heritage Phoenix Fleece 女子 Oversize 风加绒圆领运动衫质感舒适，结合刺绣图案和超宽松版型，缔造出众场边叠搭单品。 采用加绒针织面料制成，内里柔软非凡，表面触感顺滑，有助营造舒适感受，同时保持结构感，不易变形。

其他细节

  • 加宽罗纹下摆和袖口设计，增强结构感，塑就吸睛外观
  • 落肩结合宽大衣袖设计，营造宽松舒适的穿着感受

产品细节

  • 胸部饰有 NIKECOURT 刺绣图案
  • 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。 罗纹拼接：96% 棉/4% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 白色
  • 款式： IO0485-100

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。