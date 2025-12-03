NikeCourt Lite 2
男子硬地球场网球鞋
NikeCourt Lite 2 男子硬地球场网球鞋可为双足提供出色缓震性能和支撑力，助力训练和比赛。专为硬地球场打造，独特外底融入 5 种别致图案。分别对应网球新手所学的 5 种基本步法。
- 显示颜色： 白色/铁架黑/麦黄/激光红
- 款式： AR8836-102
舒适脚感，助你驰骋球场
其他细节
- 皮革、合成材质与织物组合材料，缔造出色耐穿性
- 加垫鞋口和鞋舌设计，赋予脚踝舒适感受
- 泡绵中底，带来缓震迈步体验
- 橡胶外底，在奔跑和击球时铸就非凡抓地力
- 专为硬地球场地面打造
产品细节
- 可拆卸鞋垫
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
