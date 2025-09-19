 
NikeCourt Multiplier Max 速干网球运动短袜（2 双） - 黑/黑

NikeCourt Multiplier Max 速干网球运动短袜（2 双）采用导湿速干面料，柔软非凡，助你在球场内外保持干爽舒适。


  • 显示颜色： 黑/黑
  • 款式： CU1309-010

舒适非凡，球场佳选

其他细节

  • Nike Dri-FIT 导湿速干技术，帮助双足保持干爽舒适
  • 足弓板带有效包覆中足，实现出色支撑力

产品细节

  • 2 双
  • 袜底1/袜底2/袜底3：聚酯纤维/氨纶
  • 可机洗
