NikeCourt Multiplier Max
速干网球运动短袜（2 双）
20% 折让
NikeCourt Multiplier Max 速干网球运动短袜（2 双）采用导湿速干面料，柔软非凡，助你在球场内外保持干爽舒适。
- 显示颜色： 白色/白色
- 款式： CU1309-100
舒适非凡，球场佳选
其他细节
- Nike Dri-FIT 导湿速干技术，帮助双足保持干爽舒适
- 足弓板带有效包覆中足，实现出色支撑力
产品细节
- 2 双
- 袜底1/袜底2/袜底3：聚酯纤维/氨纶
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
