 

NikeCourt Phoenix Fleece

女子 Oversize 风加绒圆领网球运动衫

¥289¥49942% 折让
足球灰/足球灰/高压电黄/矿物青
黑/黑/青灰色/白色

NikeCourt Phoenix Fleece 女子 Oversize 风加绒圆领网球运动衫将 NikeCourt 经典格调与学院风范巧妙糅合。 以超宽松版型和夸张细节焕新升级，采用加绒针织面料，内里柔软非凡，表面触感顺滑，缔造舒适感受，同时保持结构感，不易变形。


  • 显示颜色： 足球灰/足球灰/高压电黄/矿物青
  • 款式： HQ0352-085

NikeCourt Phoenix Fleece

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NikeCourt Phoenix Fleece 女子 Oversize 风加绒圆领网球运动衫将 NikeCourt 经典格调与学院风范巧妙糅合。 以超宽松版型和夸张细节焕新升级，采用加绒针织面料，内里柔软非凡，表面触感顺滑，缔造舒适感受，同时保持结构感，不易变形。

产品细节

  • 正面饰有贴片图案和刺绣轮廓元素
  • 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。 罗纹拼接：97% 棉/3% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 足球灰/足球灰/高压电黄/矿物青
  • 款式： HQ0352-085

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