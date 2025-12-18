 
NikeCourt Slam 卡洛斯·阿尔卡拉斯同款男子夹克 - 暗橙色/白色

NikeCourt Slam

卡洛斯·阿尔卡拉斯同款男子夹克

15% 折让

NikeCourt Slam 卡洛斯·阿尔卡拉斯同款男子夹克专为网球精英运动员打造，采用时尚光泽感梭织拼接面料，助你叱咤球场，绽放瞩目风采。背面采用网眼布拼接设计，助你在比赛升温时也能畅享舒爽感受。配色 610 为网球运动员卡洛斯·阿尔卡拉斯 (Carlos Alcaraz) 同款。


  • 显示颜色： 暗橙色/白色
  • 款式： IH2295-832

NikeCourt Slam

其他细节

  • 梭织锦纶拼接外层，轻盈耐穿
  • 网眼布拼接里料，提升舒适性

产品细节

  • 弹性袖口
  • 全长拉链开襟设计
  • 口袋添加网眼布衬里
  • 面料：100% 锦纶。网眼布/里料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

