让热身变得轻松自如。NikeCourt Slam 卡洛斯·阿尔卡拉斯同款男子网球加绒无袖套头连帽衫采用加绒针织面料，温暖出众，并搭配宽松版型，无论是训练、赛前热身还是健身房举重，都能带来舒适的叠搭体验。针织面料略带弹性，令你畅动自如，并采用水洗处理，塑就复古外观。配色 522 为网球运动员卡洛斯·阿尔卡拉斯 (Carlos Alcaraz) 同款。

让热身变得轻松自如。NikeCourt Slam 卡洛斯·阿尔卡拉斯同款男子网球加绒无袖套头连帽衫采用加绒针织面料，温暖出众，并搭配宽松版型，无论是训练、赛前热身还是健身房举重，都能带来舒适的叠搭体验。针织面料略带弹性，令你畅动自如，并采用水洗处理，塑就复古外观。配色 522 为网球运动员卡洛斯·阿尔卡拉斯 (Carlos Alcaraz) 同款。

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