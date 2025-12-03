NikeCourt Slam
卡洛斯. 阿尔卡拉斯同款男子夹克
25% 折让
NikeCourt Slam 卡洛斯. 阿尔卡拉斯同款男子夹克专为网球精英运动员打造，采用时尚光泽感梭织拼接面料，助你叱咤球场，绽放瞩目风采。背面采用网眼布拼接设计，助你在比赛升温时也能畅享舒爽感受。配色 610 为网球运动员卡洛斯·阿尔卡拉斯 (Carlos Alcaraz) 同款。
- 显示颜色： 暗橙色/白色
- 款式： IH2295-832
其他细节
- 梭织锦纶拼接外层，轻盈耐穿
- 网眼布拼接里料，提升舒适性
产品细节
- 弹性袖口
- 全长拉链开襟设计
- 口袋添加网眼布衬里
- 面料：100% 锦纶。网眼布/里料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
