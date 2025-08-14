NikeCourt Slam 男子夹克专为网球精英运动员打造，采用时尚光泽感梭织拼接面料，助你叱咤球场，绽放瞩目风采。 背面采用网眼布拼接设计，助你在比赛升温时也能畅享舒爽感受。

NikeCourt Slam 男子夹克专为网球精英运动员打造，采用时尚光泽感梭织拼接面料，助你叱咤球场，绽放瞩目风采。 背面采用网眼布拼接设计，助你在比赛升温时也能畅享舒爽感受。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。