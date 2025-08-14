 
NikeCourt Slam 男子网球开衫 - 白色

NikeCourt Slam

男子网球开衫

25% 折让

穿上 NikeCourt Slam 男子网球开衫，制霸赛场。 针织面料柔软非凡，富有结构感且透气性出众，助你征战赛场。


  • 显示颜色： 白色
  • 款式： IB7754-100

NikeCourt Slam

25% 折让

穿上 NikeCourt Slam 男子网球开衫，制霸赛场。 针织面料柔软非凡，富有结构感且透气性出众，助你征战赛场。

其他细节

  • 柔软而富有结构感的面料融入多排针织缝线，塑就纹理质感
  • 面料融入精心设计的针织开孔设计，提升透气性
  • 肩部和肘部添加缝线，经久耐穿

产品细节

  • NIKECOURT 纽扣
  • NikeCourt 梭织贴片
  • 大身整体成分：62% 聚酯纤维/36% 粘纤/2% 其他纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 白色
  • 款式： IB7754-100

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。