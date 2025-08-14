NikeCourt Slam
男子网球开衫
25% 折让
穿上 NikeCourt Slam 男子网球开衫，制霸赛场。 针织面料柔软非凡，富有结构感且透气性出众，助你征战赛场。
- 显示颜色： 白色
- 款式： IB7754-100
其他细节
- 柔软而富有结构感的面料融入多排针织缝线，塑就纹理质感
- 面料融入精心设计的针织开孔设计，提升透气性
- 肩部和肘部添加缝线，经久耐穿
产品细节
- NIKECOURT 纽扣
- NikeCourt 梭织贴片
- 大身整体成分：62% 聚酯纤维/36% 粘纤/2% 其他纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 白色
- 款式： IB7754-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
