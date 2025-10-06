 
NikeCourt Slam Dri-FIT 女子速干网球背心 - 浅深红/鲜亮勃艮第酒红/浅深红

NikeCourt Slam Dri-FIT 女子速干网球背心干爽出众，令你无惧重压，舒适自在。弹性导湿速干面料结合网眼拼接设计，助你保持干爽舒适，在球场上自如畅动。


  • 显示颜色： 浅深红/鲜亮勃艮第酒红/浅深红
  • 款式： HJ8250-696

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 高领口设计，提供出众包覆效果，伴你炫出不同步法

产品细节

  • 面料：89% 聚酯纤维/11% 氨纶。拼接：95% 聚酯纤维/5% 氨纶
  • 正面和背面搭配网眼拼接
  • 可机洗
