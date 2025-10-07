NikeCourt Slam
Dri-FIT 女子速干网球连衣裙
10% 折让
NikeCourt Slam Dri-FIT 女子速干网球连衣裙采用匠心设计，令你无惧重压，干爽自在。弹性导湿速干面料结合网眼拼接设计，助你保持清爽舒适，在球场上自如畅动。
- 显示颜色： 脉冲宝石蓝/脉冲宝石蓝/芬蓝
- 款式： HJ8297-494
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 高领口设计，提供出众包覆效果，伴你炫出不同步法
- 四向弹性罗纹面料，可随行而动
产品细节
- 面料：89% 聚酯纤维/11% 氨纶。拼接：95% 聚酯纤维/5% 氨纶
- 后身上方和裙摆两侧采用网眼拼接设计
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
