NikeCourt Slam Dri-FIT 女子速干网球连衣裙搭载导湿速干技术，助你在球场上彰显出众风采。 轻盈面料结合亮泽感拼接装饰，可随身体动作灵活伸展。 网眼拼接搭配镂空后腰设计，在升温之际营造出众透气性。


其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 背面和裙摆采用网眼拼接，提升透气性

产品细节

  • 工字美背设计
  • 面料：83% 聚酯纤维/17% 氨纶。 拼接：88% 聚酯纤维/12% 氨纶。 网眼布：82% 聚酯纤维/18% 氨纶
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。