NikeCourt Slam
Dri-FIT 女子速干网球连衣裙
10% 折让
NikeCourt Slam Dri-FIT 女子速干网球连衣裙搭载导湿速干技术，助你在球场上彰显出众风采。 轻盈面料结合亮泽感拼接装饰，可随身体动作灵活伸展。 网眼拼接搭配镂空后腰设计，在升温之际营造出众透气性。
- 显示颜色： 白色/黑/潘趣红
- 款式： II6187-100
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 背面和裙摆采用网眼拼接，提升透气性
产品细节
- 工字美背设计
- 面料：83% 聚酯纤维/17% 氨纶。 拼接：88% 聚酯纤维/12% 氨纶。 网眼布：82% 聚酯纤维/18% 氨纶
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
