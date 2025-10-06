 
NikeCourt Slam Dri-FIT 女子速干高腰网球半身裙 - 闪电蓝/脉冲宝石蓝

NikeCourt Slam

Dri-FIT 女子速干高腰网球半身裙

10% 折让
闪电蓝/脉冲宝石蓝
鲜亮勃艮第酒红/浅深红

准备好主宰球场了吗？NikeCourt Slam Dri-FIT 女子速干高腰网球半身裙采用导湿速干技术结合四向弹性面料，助你舒适畅动。内置短裤和弹性腰部设计，在你弯腰、伸展或飞身抢球时提供安心包覆。


  • 显示颜色： 闪电蓝/脉冲宝石蓝
  • 款式： HJ8985-437

NikeCourt Slam

10% 折让

准备好主宰球场了吗？NikeCourt Slam Dri-FIT 女子速干高腰网球半身裙采用导湿速干技术结合四向弹性面料，助你舒适畅动。内置短裤和弹性腰部设计，在你弯腰、伸展或飞身抢球时提供安心包覆。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 内置短裤设有口袋，便于存放随身物品

产品细节

  • 面料：89% 聚酯纤维/11% 氨纶。外接片：95% 聚酯纤维/5% 氨纶。松紧带：62% 锦纶/29% 聚酯纤维/9% 氨纶。紧身裤/腰部里料：79% 聚酯纤维/21% 氨纶。腋/胯下拼接里料：100% 聚酯纤维
  • 弹性腰部设计
  • 可机洗
  • 显示颜色： 闪电蓝/脉冲宝石蓝
  • 款式： HJ8985-437

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。