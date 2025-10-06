NikeCourt Slam
Dri-FIT 女子速干高腰网球半身裙
10% 折让
准备好主宰球场了吗？NikeCourt Slam Dri-FIT 女子速干高腰网球半身裙采用导湿速干技术结合四向弹性面料，助你舒适畅动。内置短裤和弹性腰部设计，在你弯腰、伸展或飞身抢球时提供安心包覆。
- 显示颜色： 闪电蓝/脉冲宝石蓝
- 款式： HJ8985-437
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 内置短裤设有口袋，便于存放随身物品
产品细节
- 面料：89% 聚酯纤维/11% 氨纶。外接片：95% 聚酯纤维/5% 氨纶。松紧带：62% 锦纶/29% 聚酯纤维/9% 氨纶。紧身裤/腰部里料：79% 聚酯纤维/21% 氨纶。腋/胯下拼接里料：100% 聚酯纤维
- 弹性腰部设计
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
