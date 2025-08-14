NikeCourt Slam Dri-FIT 男子速干网球短裤质感轻盈，焕新登场，沿袭导湿速干面料与局部网眼腰部，舒适透气。 经典口袋设计，提供安全便捷的存取空间，让你随时准备发球出击。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。