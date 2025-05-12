NikeCourt Slam
Dri-FIT 男子速干网球短裤
¥489¥54910% 折让
售罄：此配色当前无货
NikeCourt Slam Dri-FIT 男子速干网球短裤采用 Dri-FIT 导湿速干技术，塑就轻盈舒适效果，助你随时上场。 四向弹性面料，营造无拘运动体验；侧边口袋设计可供存放网球，助你整装待发，随时应战。
- 显示颜色： 矿物青/高压电黄/白色
- 款式： FZ6900-379
NikeCourt Slam
¥489¥54910% 折让
NikeCourt Slam Dri-FIT 男子速干网球短裤采用 Dri-FIT 导湿速干技术，塑就轻盈舒适效果，助你随时上场。 四向弹性面料，营造无拘运动体验；侧边口袋设计可供存放网球，助你整装待发，随时应战。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 两侧口袋下部均采用斜角褶裥设计，可在比赛时妥帖收纳网球
- 梭织面料结合四向弹性设计，助力畅动自如
- 腰部融入网眼设计，提升透气性
- 弹性腰部搭配内置开口抽绳，稳固贴合
- 加固接缝设计，有效提升耐穿性，助你发挥上佳表现
产品细节
- 面料：89% 聚酯纤维/11% 氨纶。口袋：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 矿物青/高压电黄/白色
- 款式： FZ6900-379
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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