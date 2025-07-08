 
NikeCourt Slam Dri-FIT 男子速干网球短裤 - 淡象牙白/黑

25% 折让
淡象牙白/黑
深夜蓝/白色
暗队红/白色
红杉绿/白色

NikeCourt Slam Dri-FIT 男子速干网球短裤采用四向弹性面料，结合 Dri-FIT 导湿速干技术，助你保持干爽、沉着自如。匠心口袋设计，可安全收纳备用网球，缔造心无旁骛的比赛体验。配色355为网球冠军卡洛斯·阿尔卡拉斯 (Carlos Alcaraz) 赛场同款。


  • 显示颜色： 淡象牙白/黑
  • 款式： FZ6938-110

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 弹性梭织面料，质感轻盈
  • 弹性腰部搭配精制网眼设计，稳固贴合
  • 顺滑裤脚塑就利落外观，有效减少摩擦

产品细节

  • 面料：89% 聚酯纤维/11% 氨纶。口袋：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
尺寸与尺码

