NikeCourt Slam
Dri-FIT 男子速干网球短裤
25% 折让
NikeCourt Slam Dri-FIT 男子速干网球短裤采用四向弹性面料，结合 Dri-FIT 导湿速干技术，助你保持干爽、沉着自如。匠心口袋设计，可安全收纳备用网球，缔造心无旁骛的比赛体验。配色355为网球冠军卡洛斯·阿尔卡拉斯 (Carlos Alcaraz) 赛场同款。
- 显示颜色： 淡象牙白/黑
- 款式： FZ6938-110
NikeCourt Slam
25% 折让
NikeCourt Slam Dri-FIT 男子速干网球短裤采用四向弹性面料，结合 Dri-FIT 导湿速干技术，助你保持干爽、沉着自如。匠心口袋设计，可安全收纳备用网球，缔造心无旁骛的比赛体验。配色355为网球冠军卡洛斯·阿尔卡拉斯 (Carlos Alcaraz) 赛场同款。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 弹性梭织面料，质感轻盈
- 弹性腰部搭配精制网眼设计，稳固贴合
- 顺滑裤脚塑就利落外观，有效减少摩擦
产品细节
- 面料：89% 聚酯纤维/11% 氨纶。口袋：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 淡象牙白/黑
- 款式： FZ6938-110
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。