NikeCourt Slam Dri-FIT 男子速干网球短裤采用四向弹性面料，结合 Dri-FIT 导湿速干技术，助你保持干爽、沉着自如。匠心口袋设计，可安全收纳备用网球，缔造心无旁骛的比赛体验。配色355为网球冠军卡洛斯·阿尔卡拉斯 (Carlos Alcaraz) 赛场同款。

NikeCourt Slam Dri-FIT 男子速干网球短裤采用四向弹性面料，结合 Dri-FIT 导湿速干技术，助你保持干爽、沉着自如。匠心口袋设计，可安全收纳备用网球，缔造心无旁骛的比赛体验。配色355为网球冠军卡洛斯·阿尔卡拉斯 (Carlos Alcaraz) 赛场同款。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。