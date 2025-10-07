 
NikeCourt Slam Dri-FIT 男子速干网球短裤 - 力量蓝 (活力蓝)

NikeCourt Slam

Dri-FIT 男子速干网球短裤

41% 折让
力量蓝 (活力蓝)
波尔多酒红色
丝绒棕

NikeCourt Slam Dri-FIT 男子速干网球短裤质感轻盈，焕新登场，沿袭导湿速干面料与局部网眼腰部，舒适透气。经典口袋设计，提供安全便捷的存取空间，让你随时准备发球出击。配色 610 为网球冠军卡洛斯·阿尔卡拉斯 (Carlos Alcaraz) 赛场同款。


  • 显示颜色： 力量蓝 (活力蓝)
  • 款式： HM6741-415

NikeCourt Slam

41% 折让

NikeCourt Slam Dri-FIT 男子速干网球短裤质感轻盈，焕新登场，沿袭导湿速干面料与局部网眼腰部，舒适透气。经典口袋设计，提供安全便捷的存取空间，让你随时准备发球出击。配色 610 为网球冠军卡洛斯·阿尔卡拉斯 (Carlos Alcaraz) 赛场同款。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 弹性腰部搭配精制网眼细节，提升透气性与柔韧灵活性
  • 四向弹性梭织面料，助你在球场上畅动自如，发挥上佳表现
  • 经典斜插式口袋，方便比赛时安全收纳网球

产品细节

  • 面料：89% 聚酯纤维/11% 氨纶。口袋（手心侧）：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 力量蓝 (活力蓝)
  • 款式： HM6741-415

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。