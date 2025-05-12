 

NikeCourt Slam

Dri-FIT 男子速干网球短裤

¥439¥54920% 折让

NikeCourt Slam Dri-FIT 男子速干网球短裤采用 Dri-FIT 导湿速干技术，塑就轻盈舒适效果，助你随时上场。 四向弹性面料，营造无拘运动体验；侧边口袋设计可供存放网球，助你整装待发，随时应战。


  • 显示颜色： 明亮绿/中灰
  • 款式： FZ6900-331

NikeCourt Slam

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NikeCourt Slam Dri-FIT 男子速干网球短裤采用 Dri-FIT 导湿速干技术，塑就轻盈舒适效果，助你随时上场。 四向弹性面料，营造无拘运动体验；侧边口袋设计可供存放网球，助你整装待发，随时应战。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 两侧口袋下部均采用斜角褶裥设计，可在比赛时妥帖收纳网球
  • 梭织面料结合四向弹性设计，助力畅动自如
  • 腰部融入网眼设计，提升透气性
  • 弹性腰部搭配内置开口抽绳，稳固贴合
  • 加固接缝设计，有效提升耐穿性，助你发挥上佳表现

产品细节

  • 面料：89% 聚酯纤维/11% 氨纶。口袋：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 明亮绿/中灰
  • 款式： FZ6900-331

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