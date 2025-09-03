 
NikeCourt Slam Dri-FIT 郑钦文同款女子速干网球半身裙 - 绣球花紫/绣球花紫/黑

NikeCourt Slam

Dri-FIT 郑钦文同款女子速干网球半身裙

32% 折让
绣球花紫/绣球花紫/黑
暗队红/暗队红/白色

NikeCourt Slam Dri-FIT 女子速干网球半身裙令你无惧重压，清爽自在。 腰部融入网眼细节，结合导湿速干技术，帮助身体保持干爽舒适。 右侧褶裥设计，有助减少裙摆上扬，营造心无旁骛的比赛体验。


  • 显示颜色： 绣球花紫/绣球花紫/黑
  • 款式： FZ6767-515

NikeCourt Slam

32% 折让

NikeCourt Slam Dri-FIT 女子速干网球半身裙令你无惧重压，清爽自在。 腰部融入网眼细节，结合导湿速干技术，帮助身体保持干爽舒适。 右侧褶裥设计，有助减少裙摆上扬，营造心无旁骛的比赛体验。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 内置短裤的两条裤腿均配有口袋，可存放大部分手机

产品细节

  • 裙身：88% 聚酯纤维/12% 氨纶。 短裤/腰部里料：79% 聚酯纤维/21% 氨纶。 松紧带：86% 聚酯纤维/14% 氨纶。 腋/胯下拼接里料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 裙摆左侧饰有耐克勾标志
  • 显示颜色： 绣球花紫/绣球花紫/黑
  • 款式： FZ6767-515

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。