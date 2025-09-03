NikeCourt Slam
Dri-FIT 郑钦文同款女子速干网球半身裙
32% 折让
NikeCourt Slam Dri-FIT 女子速干网球半身裙令你无惧重压，清爽自在。 腰部融入网眼细节，结合导湿速干技术，帮助身体保持干爽舒适。 右侧褶裥设计，有助减少裙摆上扬，营造心无旁骛的比赛体验。
- 显示颜色： 绣球花紫/绣球花紫/黑
- 款式： FZ6767-515
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 内置短裤的两条裤腿均配有口袋，可存放大部分手机
产品细节
- 裙身：88% 聚酯纤维/12% 氨纶。 短裤/腰部里料：79% 聚酯纤维/21% 氨纶。 松紧带：86% 聚酯纤维/14% 氨纶。 腋/胯下拼接里料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 裙摆左侧饰有耐克勾标志
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
