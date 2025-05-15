NikeCourt Slam
Dri-FIT 郑钦文同款女子速干网球半身裙
¥599
NikeCourt Slam Dri-FIT 女子速干网球半身裙令你无惧重压，干爽自在。 导湿速干技术结合透气细节，帮助保持干爽。 内置短裤搭配口袋，方便储物，同时提供出众包覆，助你专注挥拍，心无旁骛。
- 显示颜色： 白色/白色/中灰
- 款式： FZ6491-100
NikeCourt Slam
¥599
NikeCourt Slam Dri-FIT 女子速干网球半身裙令你无惧重压，干爽自在。 导湿速干技术结合透气细节，帮助保持干爽。 内置短裤搭配口袋，方便储物，同时提供出众包覆，助你专注挥拍，心无旁骛。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 内置短裤的两条裤腿均配有口袋，可收纳大多数手机
- 腰部融入网眼细节，提升透气性
产品细节
- 面料/腋/胯下拼接里料：100% 聚酯纤维。 紧身裤/里料拼接：79% 聚酯纤维/21% 氨纶。 松紧带：86% 聚酯纤维/14% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 白色/白色/中灰
- 款式： FZ6491-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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