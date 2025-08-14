 
NikeCourt Slam Dri-FIT 郑钦文同款女子速干网球背心 - 白色

14% 折让

NikeCourt Slam Dri-FIT 女子速干网球背心舒适贴合，令你无惧重压，清爽自在。 透气网眼布面料，富有弹性。 导湿速干技术和匠心排布的开口细节设计，帮助保持干爽。


  • 显示颜色： 白色
  • 款式： FZ6764-100

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 高领口设计，提供出众包覆效果，伴你炫出不同步法
  • 背部开口细节设计，帮助促进空气流通

产品细节

  • 89% 聚酯纤维/11% 氨纶
  • 可机洗
