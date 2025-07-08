 
NikeCourt Slam Dri-FIT 郑钦文同款女子速干网球背心 - 暗队红/仙人掌绿/白色

暗队红/仙人掌绿/白色
绣球花紫/暗队红/黑

NikeCourt Slam Dri-FIT 女子速干网球背心采用工字型后背设计，舒适贴合，令你无惧重压，清爽自在。 透气面料富有弹性，导湿速干技术助你保持干爽。


  • 显示颜色： 暗队红/仙人掌绿/白色
  • 款式： FZ6753-619

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 工字型后背设计，打造利落造型

产品细节

  • 罗纹翻领
  • 领口开襟
  • 89% 聚酯纤维/11% 氨纶
  • 可机洗
尺寸与尺码

