NikeCourt Slam
Dri-FIT 郑钦文同款女子速干网球背心
24% 折让
NikeCourt Slam Dri-FIT 女子速干网球背心采用工字型后背设计，舒适贴合，令你无惧重压，清爽自在。 透气面料富有弹性，导湿速干技术助你保持干爽。
- 显示颜色： 淡象牙白/仙人掌绿/黑
- 款式： FZ6753-110
NikeCourt Slam
24% 折让
NikeCourt Slam Dri-FIT 女子速干网球背心采用工字型后背设计，舒适贴合，令你无惧重压，清爽自在。 透气面料富有弹性，导湿速干技术助你保持干爽。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 工字型后背设计，打造利落造型
产品细节
- 罗纹翻领
- 领口开襟
- 89% 聚酯纤维/11% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 淡象牙白/仙人掌绿/黑
- 款式： FZ6753-110
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。