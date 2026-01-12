NikeCourt Slam Dri-FIT 郑钦文同款女子速干高腰网球半身裙采用高腰设计，可导湿速干，助你在比赛中挑战自我。从澳大利亚海岸线和冲浪文化的韵律中汲取灵感，采用撞色设计，打造复古外观，助你随时准备好迎接下一盘比赛。

