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NikeCourt Slam
Dri-FIT ADV 卡洛斯·阿尔卡拉斯同款男子速干短袖网球上衣
¥599
这项法国顶级赛事在参赛选手身上留下了深刻的印记。NikeCourt Slam Dri-FIT ADV 卡洛斯·阿尔卡拉斯同款男子速干短袖网球上衣采用四向弹性针织面料，结合导湿速干技术，帮助我们的精英网球运动员在红土球场上的艰苦比赛条件下保持干爽。图案模仿了球员在球场上长时间比赛后沾染的红土。配色 511 为网球运动员卡洛斯·阿尔卡拉斯 (Carlos Alcaraz) 同款。
- 显示颜色： 薄雾紫/亮紫罗兰/黑
- 款式： IB1017-511
NikeCourt Slam
¥599
这项法国顶级赛事在参赛选手身上留下了深刻的印记。NikeCourt Slam Dri-FIT ADV 卡洛斯·阿尔卡拉斯同款男子速干短袖网球上衣采用四向弹性针织面料，结合导湿速干技术，帮助我们的精英网球运动员在红土球场上的艰苦比赛条件下保持干爽。图案模仿了球员在球场上长时间比赛后沾染的红土。配色 511 为网球运动员卡洛斯·阿尔卡拉斯 (Carlos Alcaraz) 同款。
其他细节
- Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽、舒适和专注
- 焕新接缝设计让双肩自如畅动，无论比赛场地采用哪种地面材质，助你在发球和击球时全力以赴
- 网眼针织面料，透气舒适
- 垂坠式下摆设计，无论姿势如何，都能提供出众的包覆效果
- 翻折缝线下摆，简约利落，助你心无旁骛
产品细节
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 薄雾紫/亮紫罗兰/黑
- 款式： IB1017-511
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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