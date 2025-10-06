NikeCourt Slam
Dri-FIT ADV 男子速干网球上衣
41% 折让
NikeCourt Slam Dri-FIT ADV 男子速干网球上衣采用匠心肩缝结构，助你发挥出色挥拍表现。革新导湿速干技术和轻盈弹性罗纹面料，助你在运动升温之际保持干爽。
- 显示颜色： 泡沫薄荷绿
- 款式： HM6711-353
其他细节
- Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽、舒适和专注
- 四向弹性面料轻盈干爽，有助减少身体黏腻感
- 肩部接缝前移设计，助你自如挥拍
- 加长后身下摆，提升包覆效果
- 包边缝线下摆结合侧边开衩设计，有助灵活畅动
产品细节
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 泡沫薄荷绿
- 款式： HM6711-353
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
