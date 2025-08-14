 
NikeCourt Slam Dri-FIT ADV 男子速干网球翻领T恤 - 巴洛克棕

NikeCourt Slam

Dri-FIT ADV 男子速干网球翻领T恤

¥699
巴洛克棕
深渊绿
暗橙色
深藏青/深藏青
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

NikeCourt Slam Dri-FIT ADV 男子速干网球翻领T恤采用简约无纽扣衣领，结合匠心排布的肩部接缝，助你自如挥拍。导湿速干技术助你在比赛升温时保持干爽。


  • 显示颜色： 巴洛克棕
  • 款式： HM6753-237

NikeCourt Slam

¥699

NikeCourt Slam Dri-FIT ADV 男子速干网球翻领T恤采用简约无纽扣衣领，结合匠心排布的肩部接缝，助你自如挥拍。导湿速干技术助你在比赛升温时保持干爽。

其他细节

  • Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽、舒适和专注
  • 四向弹性面料质感轻盈，减少身体黏腻感
  • 肩部接缝前移设计，塑就自如的挥拍体验
  • 加长后身下摆，可在弯腰或伸手时提升包覆效果
  • 包边缝线下摆结合侧边开衩设计，塑就利落外观，有助灵活畅动

产品细节

  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 巴洛克棕
  • 款式： HM6753-237

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。