NikeCourt Slam
Dri-FIT ADV 男子速干网球翻领T恤
¥699
NikeCourt Slam Dri-FIT ADV 男子速干网球翻领T恤采用简约无纽扣衣领，结合匠心排布的肩部接缝，助你自如挥拍。导湿速干技术助你在比赛升温时保持干爽。
- 显示颜色： 巴洛克棕
- 款式： HM6753-237
其他细节
- Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽、舒适和专注
- 四向弹性面料质感轻盈，减少身体黏腻感
- 肩部接缝前移设计，塑就自如的挥拍体验
- 加长后身下摆，可在弯腰或伸手时提升包覆效果
- 包边缝线下摆结合侧边开衩设计，塑就利落外观，有助灵活畅动
产品细节
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
