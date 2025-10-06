 
NikeCourt Slam Dri-FIT ADV 男子速干网球背心采用复古罗纹装饰，焕新演绎功能性 Slam 背心。精制针织面料结合 Dri-FIT ADV 导湿速干技术，助你在赛点畅享干爽专注。配色 675 为网球冠军卡洛斯·阿尔卡拉斯 (Carlos Alcaraz) 赛场同款。

其他细节

  • Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽、舒适和专注
  • 加长后身下摆，提升包覆效果
  • 包边缝线下摆结合侧边开衩设计，塑就利落外观，有助自如畅动

产品细节

  • 罗纹衣领与袖窿
  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 俏皮粉
  • 款式： HM6725-675

