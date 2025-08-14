 
NikeCourt Slam Dri-FIT ADV 男子速干网球长袖翻领T恤 - 红杉绿/淡象牙白/白色

NikeCourt Slam

Dri-FIT ADV 男子速干网球长袖翻领T恤

24% 折让
红杉绿/淡象牙白/白色
体育场绿/深夜蓝/白色
浅深红/暗队红/白色

NikeCourt Slam Dri-FIT ADV 男子速干网球长袖翻领T恤的设计灵感源自橄榄球，助力在球场上发挥出色表现。四向弹性面料结合 Dri-FIT ADV 导湿速干技术，在比赛升温之际帮助保持干爽。


  • 显示颜色： 红杉绿/淡象牙白/白色
  • 款式： IB8142-355

NikeCourt Slam

24% 折让

NikeCourt Slam Dri-FIT ADV 男子速干网球长袖翻领T恤的设计灵感源自橄榄球，助力在球场上发挥出色表现。四向弹性面料结合 Dri-FIT ADV 导湿速干技术，在比赛升温之际帮助保持干爽。

其他细节

  • Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽、舒适和专注
  • 弹性针织面料轻盈透气，减少身体黏腻感
  • 加长后身下摆，提升包覆效果

产品细节

  • 罗纹袖口
  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 红杉绿/淡象牙白/白色
  • 款式： IB8142-355

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。