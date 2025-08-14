NikeCourt Slam
Dri-FIT ADV 男子速干网球长袖翻领T恤
24% 折让
NikeCourt Slam Dri-FIT ADV 男子速干网球长袖翻领T恤的设计灵感源自橄榄球，助力在球场上发挥出色表现。四向弹性面料结合 Dri-FIT ADV 导湿速干技术，在比赛升温之际帮助保持干爽。
- 显示颜色： 红杉绿/淡象牙白/白色
- 款式： IB8142-355
其他细节
- Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽、舒适和专注
- 弹性针织面料轻盈透气，减少身体黏腻感
- 加长后身下摆，提升包覆效果
产品细节
- 罗纹袖口
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
