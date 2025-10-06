NikeCourt Victory
耐克网球运动员同款 Dri-FIT 男子透气速干网球短裤
40% 折让
NikeCourt Victory Dri-FIT 男子速干网球短裤专为网球运动而设计，亦适合你喜爱的其他不同活动。该短裤轻盈耐穿且可导湿速干，助力从容得分。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： FD5385-010
NikeCourt Victory
40% 折让
NikeCourt Victory Dri-FIT 男子速干网球短裤专为网球运动而设计，亦适合你喜爱的其他不同活动。该短裤轻盈耐穿且可导湿速干，助力从容得分。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 梭织面料质地顺滑，轻盈耐穿
- 弹性腰部搭配抽绳，带来恰到好处的贴合感
- 网眼布衬里口袋，便于随手存取网球基本装备
产品细节
- 面料/口袋：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： FD5385-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。