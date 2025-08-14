 
NikeCourt Victory 耐克网球运动员同款 Dri-FIT 男子透气速干网球短裤 - 白色/黑

NikeCourt Victory

耐克网球运动员同款 Dri-FIT 男子透气速干网球短裤

10% 折让

NikeCourt Victory Dri-FIT 男子速干网球短裤专为网球运动而设计，亦适合你喜爱的其他不同活动。该短裤轻盈耐穿且可导湿速干，助力从容得分。


  • 显示颜色： 白色/黑
  • 款式： FD5385-100

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 梭织面料质地顺滑，轻盈耐穿
  • 弹性腰部搭配抽绳，带来恰到好处的贴合感
  • 网眼布衬里口袋，便于随手存取网球基本装备

产品细节

  • 面料/口袋：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 白色/黑
  • 款式： FD5385-100

