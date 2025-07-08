网球佳选单品，彰显胜者风范。NikeCourt Victory Dri-FIT 男子速干网球短裤专为网球运动而设计，亦适合你挚爱的其他活动。该短裤轻盈耐穿且可导湿速干，助你畅享清爽感受，以活力姿态轻松拿下每一分。

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