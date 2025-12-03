NOCTA
男子加绒运动裤
18% 折让
NOCTA 男子加绒运动裤采用开放式裤脚设计结合加绒面料，质感柔软，挺括有型，塑就出众运动裤。此款长裤采用反光滚边和拉链口袋设计。
- 显示颜色： 淡莓红/元素粉/元素粉
- 款式： FZ4675-667
其他细节
- 臀部和大腿部位采用匠心剪裁，营造休闲风范，助你轻松驾驭不同场合
- 弹性腰部搭配内置抽绳，打造如同量身定制的舒适贴合感受
产品细节
- 口袋拉链头饰有 NOCTA 品牌标志
- 面料：82% 棉/18% 聚酯纤维。口袋：100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 淡莓红/元素粉/元素粉
- 款式： FZ4675-667
