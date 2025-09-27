 
NOCTA 男子加绒运动裤 - 黑/黑/白色

NOCTA

男子加绒运动裤

黑/黑/白色
淡莓红/元素粉/元素粉

NOCTA 男子加绒运动裤采用开放式裤脚设计结合加绒面料，质感柔软，挺括有型，塑就出众运动裤。此款长裤采用反光滚边和拉链口袋设计。


  • 显示颜色： 黑/黑/白色
  • 款式： FZ4675-010

其他细节

  • 臀部和大腿部位采用匠心剪裁，营造休闲风范，助你轻松驾驭不同场合
  • 弹性腰部搭配内置抽绳，打造如同量身定制的舒适贴合感受

产品细节

  • 口袋拉链头饰有 NOCTA 品牌标志
  • 面料：82% 棉/18% 聚酯纤维。口袋：100% 棉
  • 可机洗
尺寸与尺码

    本款为美码版型，建议参考尺码工具进行选购。

  • 尺码表

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    特别提醒：如产品采用了加绒设计（内里经起绒工艺处理），基于该工艺的特殊性，可能存在浮毛掉落的现象，建议在初次穿着前进行清洗。如有介意，请谨慎选购。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。