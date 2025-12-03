NOCTA
Cardinal 男子加绒短裤
18% 折让
NOCTA Cardinal 男子加绒短裤采用柔软加绒针织面料，巧搭硅胶耐克勾标志和 NOCTA 品牌标志，为你塑就出众风范。
- 显示颜色： 调色暗灰/亚银/黑
- 款式： FQ0408-063
其他细节
- 臀部和大腿部位采用休闲设计
- 背面和侧边设有拉链口袋，便于安全存储随身物品
产品细节
- 面料：82% 棉/18% 聚酯纤维。口袋：100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 调色暗灰/亚银/黑
- 款式： FQ0408-063
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。