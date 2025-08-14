NOCTA Force 1 Low EasyOn
婴童易穿脱运动鞋
¥499
NOCTA Force 1 Low EasyOn 婴童易穿脱运动鞋采用经典儿童故事细节，丰富经典篮球风范，旨在向父母的爱意和德雷克母亲在他小时候读给他的故事致敬。鞋带仅作装饰用途。鞋带区域能够快速打开，无需系带，便于稚嫩双足轻松穿入。
- 显示颜色： 泡沫粉/金属银/浅钴蓝
- 款式： HQ1774-600
爱意循环
该运动鞋设计灵感源自德雷克母亲反复读给他听的睡前故事，中底饰有“Love you forever”（永远爱你）等美好细节，鞋底添加小巧心形图案。
穿脱方便
Nike EasyOn 设计方便实用，便于孩子们自行穿脱，让他们可以专注畅玩。魔术贴粘扣式固定带，打开后令鞋口区域巧妙加宽，便于稚嫩双足轻松穿入。
焕新设计
优质皮革鞋面、鞋口柔软里料和鞋头打孔设计，铸就令人一眼难忘的 AF1 鞋款。
其他细节
- 足底柔软泡绵，塑就缓震迈步体验
- 泡绵外底搭配弯曲凹槽，塑就自然流畅的迈步体验
产品细节
