 
NOCTA Force 1 Low EasyOn 婴童易穿脱运动鞋 - 泡沫粉/金属银/浅钴蓝

NOCTA Force 1 Low EasyOn

婴童易穿脱运动鞋

¥499
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

NOCTA Force 1 Low EasyOn 婴童易穿脱运动鞋采用经典儿童故事细节，丰富经典篮球风范，旨在向父母的爱意和德雷克母亲在他小时候读给他的故事致敬。鞋带仅作装饰用途。鞋带区域能够快速打开，无需系带，便于稚嫩双足轻松穿入。


  • 显示颜色： 泡沫粉/金属银/浅钴蓝
  • 款式： HQ1774-600

爱意循环

该运动鞋设计灵感源自德雷克母亲反复读给他听的睡前故事，中底饰有“Love you forever”（永远爱你）等美好细节，鞋底添加小巧心形图案。

穿脱方便

Nike EasyOn 设计方便实用，便于孩子们自行穿脱，让他们可以专注畅玩。魔术贴粘扣式固定带，打开后令鞋口区域巧妙加宽，便于稚嫩双足轻松穿入。

焕新设计

优质皮革鞋面、鞋口柔软里料和鞋头打孔设计，铸就令人一眼难忘的 AF1 鞋款。

其他细节

  • 足底柔软泡绵，塑就缓震迈步体验
  • 泡绵外底搭配弯曲凹槽，塑就自然流畅的迈步体验

产品细节

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。