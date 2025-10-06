NOCTA
Northstar 男子锦纶运动裤
18% 折让
NOCTA Northstar 男子锦纶运动裤采用梭织面料，耐穿锦纶外层搭配聚酯纤维里料，营造舒适穿着感受。
- 显示颜色： 黑/黑/白色
- 款式： FN7668-010
其他细节
- 裤脚外侧拉链和拉链口袋均配有 NOCTA 品牌标志拉链头
- 正面左侧大腿和右侧小腿处分别饰有缝制耐克勾标志和 NOCTA 品牌标志
产品细节
- 面料：100% 锦纶。里料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/黑/白色
- 款式： FN7668-010
