Nike Offcourt
男子拖鞋
40% 折让
Nike Offcourt 男子拖鞋采用匠心设计，旨在让你放松身心，积蓄能量。足底双层泡绵搭配柔软固定带，缔造非凡舒适脚感；外底采用经典 AF1 圆形支点底纹，结合品牌标志，以休闲风格向传统篮球运动致敬。还在等什么？悠享惬意时光吧。
- 显示颜色： 煤黑/黑/黑
- 款式： BQ4639-003
出众舒适
出众质感
契合足形的鞋床妥帖贴合双足，双密度泡绵为足底缔造舒适缓震效果和稳固体验。
舒适体验
柔软固定带包裹设计，令脚背倍感舒适。
为运动而生
深切弯曲凹槽，可随足部动作自如弯曲，缔造自如穿着感受。
非凡抓地力
流线型鞋头营造出众抓地力和支撑力，而外底同心圆纹路缔造可驾驭多种地面的出色抓地力。
产品细节
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
